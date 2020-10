Man uit Eindhoven krijgt 10 jaar cel en tbs voor serie zedendelicten

De 26-jarige Jonathan M. uit Eindhoven moet tien jaar de cel in voor de verkrachting en aanranding van acht minderjarige meisjes en twee volwassen vrouwen. Ook moet de man verplicht behandeld worden. Het Openbaar Ministerie had vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.

M. werd in juli vorig jaar opgepakt nadat hij een Franse toeriste had verkracht in een park in Eindhoven en een paar dagen later een 15-jarig meisje in het buitengebied van Valkenswaard, meldt Omroep Brabant.

Omdat beide slachtoffers verklaarden dat de seksuele handelingen door de dader waren gefilmd, bekeek de politie zijn mobiele telefoon. Daarop stonden niet alleen filmpjes van de toeriste en het 15-jarige meisje, maar ook foto's en filmpjes van andere vrouwen en meisjes tussen de 12 en 16 jaar. Na uitgebreid onderzoek bleek dat de verdachte zich sinds begin 2017 schuldig had gemaakt aan drie verkrachtingen, vier aanrandingen en ontuchtige handelingen.

Mensonterend en sadistisch

Bij het bepalen van de straf hield de rechtbank er rekening mee dat M. zich op gewetenloze wijze vergreep aan de slachtoffers. "De man ging bijvoorbeeld stoïcijns door, terwijl hij wist dat zijn slachtoffers soms pijn hadden. Op de beelden is te zien wat voor mensonterende seksuele en deels sadistische handelingen hij verrichtte. Hij had volstrekt lak aan zijn slachtoffers," aldus de rechtbank.

De rechtbank weegt verder mee dat de man eerder is veroordeeld voor een verkrachting. Maar zijn veroordeling en de daaropvolgende begeleiding en behandeling hadden onvoldoende effect. De rechtbank vindt daarom dat M. een langdurige celstraf verdient en dat hij opnieuw behandeld moet worden.

De rechtbank bepaalde ook dat hij zijn slachtoffers in totaal ruim 49.000 euro aan schadevergoedingen moet betalen.