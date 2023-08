Overvaller komt via plafond tankstation Rotterdam binnen

Een overvaller is afgelopen nacht via het plafond een tankstation in Rotterdam-Alexander binnengekomen. Een medewerker joeg de man vervolgens de zaak uit.

Rond 05.30 uur kwam de man het tankstation aan de Prinsenlaan binnen. Het is onduidelijk hoe hij vanaf het dak de zaak binnen wist te dringen. Het tankstation was nog niet open volgens Rijnmond, maar een medewerker was al aanwezig en schrok erg.

Er ontstond een gevecht tussen de medewerker en de man, waarna de overvaller op de vlucht sloeg. De medewerker raakte niet gewond. De politie heeft de overvaller nog niet kunnen aanhouden.