Frankrijk verbiedt scholieren dragen van islamitisch gewaad abaya

Het is leerlingen van openbare scholen in Frankrijk vanaf komend schooljaar niet meer toegestaan om een abaya te dragen, een loszittend gewaad tot de grond met lange mouwen. Volgens minister Attal van Onderwijs schendt het gewaad de strikte seculiere regels op school.

De hoofddoek is daarom al jaren verboden in het Franse klaslokaal, evenals andere overduidelijke religieuze uitingen als keppeltjes of kruizen. De abaya viel tot nu toe in een schemergebied, waardoor er op sommige scholen discussies ontstonden tussen leerlingen en ouders enerzijds en docenten en schoolbesturen anderzijds.

Attal wil nu duidelijkheid geven over de abaya. Hij noemt de jurk "een religieus gebaar, duidelijk bedoeld om de weerbaarheid van de republiek te testen op de seculiere vrijplaats die een school moet zijn". De minister stelt dat je bij het betreden van een klaslokaal aan de leerling niet moet kunnen zien welke godsdienst die aanhangt.

Voor- en tegenstanders

Een vakbond van schoolleiders reageert tegen persbureau AFP positief op het nieuws. "Voorheen was het onduidelijk wat de regels zijn en dat is nu opgehelderd." Ook de rechtse oppositiepartij Les Républicains is blij met het verbod, "waar wij al verschillende keren om hadden gevraagd". En politici van de linkse Parti socialiste vinden het verbod terecht, omdat de abaya een overduidelijke religieuze uiting is.

Maar de uiterst linkse oppositiepartij La France Insoumise spreekt van islamofobie. De partij voorziet oneindige problemen bij het vaststellen van wat iemand met zijn of haar kleren wil uitdragen en spreekt van het onder controle stellen van wat mensen aanhebben. Een Franse koepel van moslimorganisaties stelt dat de abaya op zich niet religieus is.