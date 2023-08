Noor Hovland sluit golfseizoen af met winst Tour Championship

Viktor Hovland heeft in Atlanta het Tour Championship gewonnen. Met de winst op het slottoernooi van het PGA-seizoen spekte de Noor zijn bankrekening met 18 miljoen dollar (16,65 miljoen euro).

Aan afsluitende golfevenement namen de beste dertig spelers van het seizoen deel. De nummer één op de jaarranglijst, Scottie Scheffler, startte met de score -10, nummer twee Hovland op -8, nummer drie Rory McIlroy op -7, nummer vier Jon Rahm op -6 en nummer vijf Lucas Glover -5. Ook de overige deelnemers begonnen met een aftrek (4, 3, 2, 1 of 0 slagen).

Excellente slotronde

De 25-jarige Hovland was in Georgia als nummer twee van de jaarranglijst op twee slagen van nummer één Scottie Scheffler gestart. De Amerikaan kon die betere uitgangspositie niet verzilveren en eindigde als zesde.

Hovland begon met zes slagen voorsprong op olympisch kampioen Xander Schauffele aan de slotronde. Beiden excelleerden in de vierde ronde, waarbij Schauffele, die het toernooi in 2017 op zijn naam schreef, het nog iets beter deed dan Hovland (62 om 63 slagen). De toernooioverwinning kwam voor Hovland echter geen moment in gevaar.