US Open gaat iets nieuws proberen: tennissers mogen videoherhaling aanvragen

De 'American Swing' op de tenniskalender eindigt traditiegetrouw in New York met de US Open, die vandaag van start gaan. Waar moeten we de komende twee weken op letten bij de meest hectische van de vier grandslamtoernooien?

Technologie speelt misschien wel een grotere rol dan ooit in het mondiale tennis. Het elektronische oog (hawk-eye) is al enige tijd een vaste waarde, maar tijdens de US Open krijgen spelers de mogelijkheid om drie keer per set een videoherhaling aan te vragen.

Niet om te controleren of een bal in of uit is, maar om te kijken of een bal bijvoorbeeld twee keer heeft gestuiterd of dat een bal een speler heeft geraakt.

Misdraging

De videoherhaling kan ook ingezet worden om te bepalen of een tennisser het net heeft geraakt, wat niet is toegestaan zolang de bal in het spel is, of in hoeverre een speler zich op de baan misdraagt.

Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan een situatie zoals bij de diskwalificatie van Novak Djokovic in 2020 toen de Serviër een bal wegsloeg en daarbij een lijnrechter op de keel raakte.