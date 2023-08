Regen gaf GP op Zandvoort net dat beetje extra: 'Beelden gaan de wereld over'

Hoe vaak gebeurt nou precies datgene waar je op hoopt, op exact het moment waarop het moet gebeuren? Het begint met een doffe klap. In het uur voor de Formule 1-race in Zandvoort is het zonnebril op, zonnebril af in de pitstraat. Droog, maar met een slag om de arm. En dan waait door de opstekende wind een van de panelen in de pitbox van Red Bull omver. Ineens zo'n windvlaag die een verandering in het weer aankondigt, een windvlaag die mensen naar boven doet kijken. De kleine witte wolken worden groot en grijs als de monteurs al het materiaal van de startgrid terug naar de pits rijden, tien minuten voor de race begint. Zou het dan toch? Een week lang speculeren en weerapps verversen. Krijgen we regen bij de Grand Prix van Nederland? Martelgang "Een martelgang voor strategen", omschrijft Jan Lammers de zondagochtend. "Je kan kijken naar het weerbericht wat je wil, je hebt er niks aan." Op basis van een voorspelling kan geen engineer handelen, wil hij maar zeggen.

Als de coureurs tijdens de opwarmronde uit het zicht verdwijnen in de Tarzanbocht, vallen de eerste druppels langs het rechte stuk. Nog voor Max Verstappen als aanvoerder van het veld start/finish weer opdraait, zijn tienduizenden capuchons opgezet en poncho's aangetrokken. Stroopwafels, bitterballen en suikerbrood Regen, uitgerekend nu. Christian Horner, de teambaas van Verstappen, zei vrijdag nog dat hij hoopte op 'boring rain'. Maar wat in de lucht hangt, is niet saai, maar een typisch Nederlandse bui. Je weet nooit hoe lang die blijft hangen en hoe nat je ervan wordt. Hoe kan het ook anders? Hollands weer bij een evenement waar de teams, hun gasten en andere VIP's worden getrakteerd op stroopwafels en bitterballen en waar de internationale journalisten plakjes suikerbrood aangeboden krijgen bij de lunch.

Daniel Ricciardo deelt - een dag voordat hij een breuk in zijn arm oploopt - stroopwafels uit in de paddock - ANP

De buien zorgen voor een gevoel van opwinding en geven het hele raceweekeinde net dat beetje extra. Eindelijk, zou je kunnen zeggen. Want ten opzichte van de afgelopen twee edities is het Elfstedentocht-gevoel in de paddock wat afgenomen. De Formule 1 terug in Zandvoort na al die jaren. Het voelt niet langer als iets onwaarschijnlijks, als iets dat je maar één keer in je leven kunt meemaken. De Nederlandse grand prix is uitgegroeid tot een gezellig festivalweekeinde in een lang Formule 1-seizoen. Kippenvel bij Verstappen Die feestsfeer lijkt misschien vanzelfsprekend bij een grand prix, maar lang niet iedere lokale promotor heeft de supporter die naar het circuit komt zoveel te bieden als in Zandvoort. En ook in het derde jaar blijven de rood-wit-blauwe tribunes indrukwekkend. Een zee aan vlaggetjes deint op en neer wanneer André Rieu de Radetzkymars inzet. Verstappen stond niet voor niets met kippenvel naar het Wilhelmus te luisteren.

De hoofdtribune in Zandvoort - Reuters