Man van 57 overleden na mishandeling in Deventer

Een man van 57 is overleden na een mishandeling in Deventer. Dat gebeurde gisteravond rond 21.30 uur aan de Siemelinksweg (N348). De man was volgens de politie betrokken bij de mishandeling en werd vervolgens onwel. Hij is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse.

De politie meldt dat er twee mannen zijn aangehouden. Hun rol wordt onderzocht.

Over de toedracht van het incident kan de politie nog niets zeggen. Forensische opsporing heeft onderzoek uitgevoerd. Meerdere getuigen en betrokkenen hebben op het politiebureau een verklaring afgelegd.