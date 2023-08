Cruiseschip bij Mallorca schiet in storm los van ligplek en botst op tanker

Bij het Spaanse eiland Mallorca is een cruiseschip op een olietanker gebotst, nadat het in een storm los was gerukt van de ligplaats.

Op beelden op sociale media is te zien hoe zondag rond het middaguur de dikke kabels waarmee het 330 meter lange cruisschip vastligt plots knappen, waarna het schip wegdrijft.

Door de aanvaring liep een aantal passagiers aan boord van de Britannia lichte verwondingen op, zo liet het bedrijf achter de cruise - P&O Cruises - weten in een persverklaring.

Aan boord zaten duizenden Britse toeristen. Een van hen, Ricky Stubbs, zegt tegen de krant The Guardian dat hij eerst "een luide klap" hoorde. Daarna renden mensen in paniek over het dek. Vervolgens vroeg de kapitein via de intercom de passagiers om terug te keren naar hun slaapverblijven.

Een andere passagier zegt tegen de BBC dat het cruiseschip eenmaal losgeslagen als een "papieren bootje" door de haven dreef.

Het schip blijft nog minimaal een nacht aangemeerd in de stad Palma, zodat de precieze schade onderzocht kan worden.