Estafettevrouwen uit hun dak na wereldtitel: 'Goud?! Medaille was realistischer'

Het was de tweede WK-titel voor de Nederlandse atletiekploeg, na het eerdere succes van Bol op de 400 meter horden. Daarnaast was er zilver en brons voor Sifan Hassan en brons voor zevenkampster Anouk Vetter. Tel daarbij op dat Nederland op de openingsdag twee 'zekere' medailles door valpartijen van Hassan en Bol zag wegvallen.

Saalberg, Klaver, Peeters en Bol gingen uit hun dak na de race. Via een geweldige inhaalrace van Bol op het laatste rechte stuk naar de finish veranderde brons nog in nooit verwacht goud. "We wisten dat als we goed zouden zijn een medaille mogelijk was. Maar het idee de beste te zijn.....?", zei de dolgelukkige Saalberg.

Geen geduld

Klaver nam het stokje van haar over en liep een dappere race. Ze ging buitenom om Nederland op positie te krijgen. "Geduld is niet mijn ding", reageerde de nummer zes van de individuele 400 meter.