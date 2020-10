Overijsselse topfokker gedupeerd door diefstal van duiven

Jelle Jellema uit Nijverdal weet één ding zeker: de criminelen die zijn duiven hebben gestolen wisten precies welke vogels ze moesten hebben. "Ik heb tweehonderd duiven, maar ze hebben de absolute kampioenen eruit gepikt", zegt de topfokker tegen RTV Oost.

Een van zijn verdwenen duiven is Silke. Een langeafstandsduif die eerder dit jaar de marathonwedstrijd 'Barcelona' op haar naam schreef, 'de Tour de France voor de duivensport'.

Goed beveiligd

Toen Jellema gisterochtend in zijn hokken kwam, ontdekte hij de diefstal. Omdat duiven lastig te verzekeren zijn, had hij de hokken bij zijn woning goed beveiligd, met een alarmsysteem en bewakingscamera's.

Maar de camera's hebben niets geregistreerd. "Alsof het zo zijn moet, werd die dag het camerasysteem vervangen. Ik heb zes jaar aan beveiligingsbeelden, maar uitgerekend van deze dag niet. Je vraagt je dan af of dat toeval is."

Geregistreerd

Volgens Jellema kunnen de daders met de duiven niets uitrichten. "Ze zijn immers geringd en dus voorzien van registratienummers. Die kun je zo op internet raadplegen. Ik ga er niet van uit dat ze voor veel geld aan een steenrijke buitenlander worden verkocht. Ze zullen waarschijnlijk worden gebruikt om nieuwe kampioenen mee te fokken."

Of hij al een idee heeft in welke richting hij het moet zoeken? "Het is lastig om daar uitspraken over te doen. Het enige wat ik kan zeggen is dat alle duivendiefstallen van de afgelopen jaren het werk bleken van Roemeense bendes.

In het kleine duivenwereldje doen intussen al verhalen de ronde dat de daders nog steeds in ons land zouden zijn.

Getuigen

Hij heeft zijn hoop gevestigd op eventuele getuigen die iets hebben gezien bij zijn woning. "Een busje met buitenlands kenteken. Of mannen die daar met manden hebben gelopen."

Voor topduiven worden soms duizelingwekkende bedragen neergeteld. Tienduizenden euro's, naar verluidt soms zelfs tonnen. "Nou, dat van die tonnen is in mijn geval absolute onzin. Ik zou eerder zeggen duizenden euro's. Maar dat doet ook helemaal niet ter zake. Ik zou deze duiven namelijk toch nooit verkopen", aldus Jellema.