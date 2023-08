Saudi-Arabië presenteert Mancini als bondscoach, vlak na diens vertrek bij Italië

Roberto Mancini is de nieuwe bondscoach van het Saudische voetbalelftal, zo maakte de Saudische bond zondag bekend via een video met muzikale begeleiding van de befaamde Italiaanse tenor Andrea Bocelli. De 58-jarige Italiaan tekent een contract voor naar verluidt vier jaar.

Twee weken geleden nam Mancini verrassend ontslag als bondscoach van Italië. Hij gaf aan vertrouwen vanuit de top van de Italiaanse voetbalbond te missen. Hij sprak toen de geruchten tegen dat een nieuwe lucratieve klus (met een salaris van naar verluidt 25 miljoen euro per jaar) als bondscoach van Saudi-Arabië de reden was voor zijn vertrek.

"Ik dacht er al maanden over na en het was nu tijd om te gaan", zei Mancini toen. "Naar mijn mening zaten de bond en ik niet meer op dezelfde golflengte en het is altijd beter om dan een beslissing te nemen. Het is een besluit dat ik met veel verdriet heb genomen, omdat ik erg gehecht was aan de ploeg."

Europees kampioen in 2021

Mancini was eerder succesvol coach van onder meer Internazionale en Manchester City en was vanaf 2018 bondscoach van de Azzurri. Zijn grootste succes volgde drie jaar later op Wembley met het veroveren van de Europese titel. Onder Mancini's leiding liep Italië kwalificatie voor het WK van 2022 in Qatar mis.

Met de Fransman Hervé Renard aan het roer zorgde Saudi-Arabië op het afgelopen WK voor een enorme stunt door de latere wereldkampioen Argentinië met 2-1 te verslaan. Door daaropvolgende nederlagen tegen Polen (2-0) en Mexico (2-1) werd Saudi-Arabië wel laatste in de poule en was de groepsfase het eindstation.