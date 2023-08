Wandelaar in België gereanimeerd na aanval door hoornaars

In het Belgische Lier is een wandelaar gereanimeerd na een aanval door hoornaars, een soort wespen. De gereanimeerde man is door de hulpdiensten naar het ziekenhuis in Antwerpen gebracht, waar hij is opgenomen op de intensive care.

De aanval door de zwerm hoornaars gebeurde tijdens een georganiseerde wandeltocht. Vijf andere wandelaars die waren gestoken, zijn naar het plaatselijke ziekenhuis gebracht. Ook zij hadden een allergische reactie op de steek, maar minder ernstig. Anderen konden op huisartsenposten worden behandeld.

"Die hoornaars kwamen echt uit het niks", zegt een wandelaar tegen de krant Het Laatste Nieuws. "Geen idee wat hen getriggerd heeft, maar ineens vielen ze met velen aan. Ik kreeg één steek in mijn vinger en verschillende steken in het hoofd. Het viel trouwens op dat de mensen die bij mij in de buurt waren ook allemaal in het hoofd werden geprikt."

"Ik heb in het verleden ooit één keer een wespensteek gehad, maar dat is niet te vergelijken met een steek van een hoornaar", vervolgt de wandelaar. "Dit is vele keren pijnlijker. Zelfs het slikken van een paar pijnstillers helpt amper. Maar ik heb in zekere zin nog geluk gehad, want een grote allergische reactie bleef uit."

In eerste instantie werd gedacht dat de wandelaars waren aangevallen door Aziatische hoornaars, maar uiteindelijk bleken het toch Europese te zijn. De Aziatische hoornaar geldt in Nederland als een ongewenste invasieve exoot. Om die reden gelden er voor deze soort bepaalde verboden en verplichtingen. Daaronder valt bijvoorbeeld een snelle opsporing en bestrijding.

Giftig poeder

De politie heeft het wandelpad waar de groep wandelaars werd belaagd zo snel mogelijk afgezet om nieuwe incidenten te voorkomen, meldt de Belgische krant.

Het nest van de hoornaars, dat in een boomholte bleek te zitten, is door de brandweer met een giftig poeder uitgeroeid. Het kan nog 48 uur voordat alle hoornaars in het nest dood zijn. In de tussentijd blijft het pad dat langs het nest loopt afgesloten.