Sensationeel goud estafettevrouwen 4x400 meter op slotafstand WK atletiek

Door de diskwalificatie van Botswana eindigde Nederland uiteindelijk als zesde. De wereldtitel ging voor de twaalfde keer in de geschiedenis naar de Amerikaanse ploeg in 2.57,31.

De mannenploeg bleef bij het debuut in een WK-finale (outdoor) ver van de medailles verwijderd. Het kwartet, bestaande uit Isayah Boers, Terrence Agard, Ramsey Angela en Isaya Klein Ikkink, kwam op het voorlaatste onderdeel van de WK als zevende over de streep in 3.00,40.

De Oranjevrouwen bouwden de race voortreffelijk op. Klaver, die in Boedapest uitkwam op de 4x400 gemengd, de 400 meter (zesde in finale) en de finale van de 4x100 meter, nam het stokje over van Saalberg en bracht Nederland in een kansrijke positie. Cathelijn Peeters hield Nederland in de race voor een medaille, waarna Bol het moest afmaken.

Op de openingsdag ging het helemaal mis met haar in de finale van de 4x400 meter gemengd. In duel met de Amerikaanse ploeg ging de hordenkampioene vlak voor de finish tegen de grond. Dat drama spoelde ze weg met haar eerste wereldtitel op de 400 meter horden. Zondagavond was ze fenomenaal.

Ze ontving als nummer drie van de race het stokje. "Bij de warming-up voelde ik me moe. Als vierde loopster zie je drie meiden stukgaan. Ik hield mezelf voor rustig blijven. Op het laatste stuk dacht ik: ik heb het. We eindigen als wereldkampioenen", reageerde Bol uitgelaten op het verrassende succes.

Medaillehoop

Saalberg gaf toe dat de ploeg wel aan een medaille had gedacht vooraf. "Een medaille was realistischer dan goud. We wisten dat als we goed zouden zijn een medaille mogelijk was. Maar het idee de beste te zijn.....?"

Klaver nam het stokje van haar over en liep een dappere race. Ze ging buitenom om Nederland op positie te krijgen. "Geduld is niet mijn ding", reageerde de nummer zes van de individuele 400 meter.

Peeters had de opdracht Nederland op de derde positie te houden. "Ik heb alleen naar Groot-Brittannië en Jamaica gekeken. Het verschil moest niet oplopen. Ik hield positie drie vast en toen mocht Femke."

Bol was na negen dagen atletiek nog niet leeg. Ondanks de vermoeidheid van haar hordenmissie en de domper van de gemengde estafette bleek ze nog veel vermogen over te hebben. "We zijn wereldkampioenen" glunderde ze.