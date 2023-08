Kane weer trefzeker voor Bayern; Gravenberch en De Ligt vallen pas laat in

Door de twee overwinningen blijft Bayern München nog zonder puntenverlies en bezet het de tweede plek op de ranglijst achter FC Union Berlin, dat ook al twee keer zegevierde. De club van Nederlander Danilo Doekhi, die zaterdag in de 1-4 zege op SV Darmstadt 98 het net vond, heeft ook een doelsaldo van plus zes, maar wist een doelpunt meer te maken.

In Duitsland staat er voorlopig geen maat op de Engelsman Harry Kane. De spits nam zondag in een 3-1 zege van Bayern München op Augsburg twee goals voor zijn rekening. Vorige week trok de Beierse club ook al aan het langste eind dankzij een doelpunt en een assist van Kane.

Nog geen tien minuten later gingen de bezoekers helemaal ten onder toen Niklas Dorsch de bal op zijn hand kreeg. Spits Kane ging achter de bal staan en benutte het buitenkansje vanaf elf meter (2-0). De goal van Kane in het dak van het doel kwam Augsburg niet meer te boven.

Nadat Bayern vorige week tegen Werder Bremen al een moeiteloze 4-0 zege had geboekt, bood dit weekend tegenstander Felix Uduokhai al na een half uur een helpende hand. De Augsburg-verdediger bewees zijn ploeg een slechte dienst door met een ongelukkig eigen doelpunt de score te openen (1-0).

Bayern München had de score al eerder kunnen uitbreiden, na opgelegde kansen voor Serge Gnabry en Leroy Sané, maar het duel werd pas in het slot gegooid toen Alphonso Davies de Engelse spits van 100 miljoen vond. Met een subtiel stiftje tekende Kane voor zijn tweede treffer van de avond (3-0).

Tien minuten Gravenberch en De Ligt

Meer dan een tegengoal van invaller Dion Beljo enkele minuten voor het verstrijken van de reguliere speeltijd wisten de bezoekers uit Augsburg niet te bolwerken. Op dat moment hadden net Ryan Gravenberch en Matthijs de Ligt hun opwachting gemaakt voor tien schamele speelminuten.

Zo bewijst Kane al in een vroeg stadium in Duitsland zijn waarde, nadat hij eerder deze maand de knoop had doorgehakt om Tottenham Hotspur te verlaten. Voor Spurs schreef Kane 280 doelpunten en nul prijzen achter zijn naam. Met München hoopt hij een gooi te doen naar zijn eerste prijs.