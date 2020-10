Ambtenaren: duidelijker mondkapjesadvies nodig

Haagse ambtenaren die het kabinet adviseren over de aanpak van de coronacrisis vinden dat de communicatie over de mondkapjes beter moet. Daarom wordt nu gedacht over een andere formulering, melden bronnen aan de NOS. Men wil "dringend advies" veranderen in "draag een mondkapje".

Volgens ambtenaren leidt de huidige richtlijn tot onduidelijkheid en doen te weinig mensen een mondkapje op in publieke ruimtes. De mogelijke aanpassing is vooral bedoeld voor de communicatie, omdat de gebiedende wijs (een echt verbod) juridisch niet gedekt is. Ook minister De Jonge zei al dat hij niets voor een verplichting voelt.

Eerder pleitten anderen voor meer eenduidige regels. Onder anderen de Amsterdamse wethouder Dijksma wil dat mondkapjes niet alleen in het openbaar vervoer, maar ook daarbuiten verplicht worden.