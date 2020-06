Bananen geplakt op rechtbanken Rotterdam en Den Haag

Uit protest tegen het verbod op een demonstratie tegen het coronabeleid is de rechtbank in Rotterdam beplakt met bananen. Ook bij de rechtbank in Den Haag zijn tientallen bananen neergelegd en vastgeplakt.

Vanochtend deed de actiegroep Viruswaanzin de oproep aan mensen om bananen op rechtbankgebouwen te plakken als statement. "Hiermee geven we een signaal af dat we dit niet pikken en dat we nu afgezakt zijn tot een bananenrepubliek", zei Willem Engel van de actiegroep eerder in een oproep.

Viruswaanzin voelde zich in verschillende rechtszaken niet serieus genomen, zegt Engel tegen Rijnmond. "Vandaar de oproep om bij rechtbanken bananen neer te leggen." Volgens Engel geldt de oproep voor alle rechtbanken in Nederland.