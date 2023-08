Ook in plensbuien heerst Verstappen in Zandvoort: 'Dit was de moeilijkste'

Het hoogtepunt van zijn dag is een zak dropjes, grapte Max Verstappen toen hij na de huldiging van zijn overwinning in de Grand Prix van Nederland en een rondje langs de televisiecamera's weer even kon zitten, tijdens de persconferentie. Twee keer won hij de Formule 1-race in Zandvoort bij fraai zomerweer, dit jaar zorgde de regen voor een onvoorspelbare wedstrijd. "Het was heel hectisch. Dit was zeker de moeilijkste van de drie door alles keuzes die we moesten maken tot het einde." 'Verkeerde keuze maakte de race leuker' Het begon al met de bandenkeuze voor de start. Toen Verstappen naar het volkslied stond te luisteren ("met kippenvel") scheen de zon nog, tijdens de opwarmronde begon het te regenen. "Het zou niet erg genoeg regenen om te kiezen voor 'intermediates' (een van de twee soorten regenbanden, red.), maar dat was niet de beste beslissing. Het maakte de race wel leuker." "Ik moest een paar auto's inhalen en ervoor zorgen dat ik het gat kon verkleinen naar de leiding. In een paar ronden maakte ik tien seconden goed, dat was belangrijk voor de rest van de race."

Verstappen geeft weinig om statistieken, maar dat de Red Bull-coureur in Zandvoort met zijn negende zege op rij het record van Sebastian Vettel evenaart, vindt hij toch wel bijzonder. - NOS

Het geeft maar weer aan hoe comfortabel Verstappen zich dit seizoen voelt in de RB19. "In het begin, onder de listige omstandigheden, was het vooral risicomanagement. Maar ik weet dat mijn auto tot veel in staat is. Ik voelde dat ik controle had." Slecht weer nooit ver weg Na dat onrustige begin leek Verstappen de wedstrijd zonder al te veel moeilijkheden uit te kunnen rijden, maar dit weekeinde zijn moeilijkheden in de vorm van regen nooit ver weg. De lucht boven de duinen kon nog zo blauw zijn of de wolken nog zo vriendelijk ogen, een omslag hing steevast in de lucht. "Zo'n vijftien ronden voor het einde hoorde ik dat er regen aan zou komen. Stevige regen." Die regen zorgde voor een rode vlag, de wedstrijd werd stilgelegd.

Regen, veel oranje en Max Verstappen domineerden Zandvoort vandaag tijdens de Grand Prix. Bekijk hier een overzicht van de dag. - NOS

Bij de herstart zag Verstappen de Aston Martin van Fernando Alonso in zijn spiegels. "Al het hele weekeinde is mijn eerste ronde niet de snelste. Ik ben blij dat ik daar doorheen kon komen. Fernando zette me onder druk, maar toen ik de temperatuur in mijn banden had, werd het weer comfortabel." Negen op rij Verstappen nam afstand van Alonso en verzekerde zich zo van zijn negende grandprixzege op rij, een evenaring van het record van Sebastian Vettel uit 2013. Al weken wordt hij ermee geconfronteerd en hoewel Verstappen geen coureur is die rijdt voor zijn plek in de geschiedenisboeken, vindt hij het wel bijzonder. "Ik heb het nooit voor mogelijk gehouden en ben er heel blij mee." Negen GP's achter elkaar winnen, ook tweevoudig wereldkampioen Alonso is ervan onder de indruk. "Het wordt weleens onderschat wat Max presteert. Op zo'n dominante manier winnen is heel erg moeilijk, in welke sport dan ook op het allerhoogste niveau."