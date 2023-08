Volleybalsters blijven maar winnen: EK-kwartfinale bereikt na zege op Zwitserland

In de kwartfinales treft Oranje dinsdag de winnaar van het duel tussen Bulgarije en Slowakije, dat later op de zondagavond wordt gespeeld. Na een overtuigende eigen partij kunnen de speelsters van bondscoach Felix Koslowski ontspannen kijken wat de volgende horde wordt.

Zelf had Nederland weinig tijd nodig om de kwartfinales te bereiken. In nog geen anderhalf uur was het gedaan met de Zwitserse vrouwen.

Veel power

Oranje begon scherp in Florence. Zwitserland kwam in de openingsset nog wel even terug van 12-6 naar 14-11, maar daarna denderde Oranje door. Vooral aan het net, met Nika Daalderop (topscorer met zeventien punten), domineerde de Nederlandse ploeg.

De Zwitserse vrouwen bleven met veel variatie nog lang bij in set twee. Maar na een time-out op 15-15 werd er door Oranje met veel power orde op zaken gesteld. Nederland nam afstand, behield de concentratie en kwam in de derde set geen seconde meer in de problemen.