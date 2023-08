Kudus definitief van Ajax naar West Ham, wordt herenigd met Álvarez

Mohammed Kudus stapt definitief over van Ajax naar West Ham United. De Premier League-club betaalt 43 miljoen euro voor de 23-jarige Ghanees en dat bedrag kan inclusief bonussen oplopen tot 46 miljoen euro. Hij tekent voor vijf jaar in Londen.

Kudus speelde drie seizoenen in het shirt van Ajax, waarin hij 27 keer scoorde voor het eerste team. In 2021 en 2022 pakte hij de landstitel. Afgelopen jaar moest hij met Ajax genoegen nemen met de derde plaats in de eredivisie.

Bij de Amsterdammers groeide Kudus de afgelopen jaren uit tot een van de smaakmakers. De aanvaller maakte afgelopen donderdag in, zoals we nu weten, zijn laatste wedstrijd voor Ajax drie doelpunten tegen Loedogorets in de play-offs voor de Europa League.

Hereniging met Álvarez

Bij West Ham wordt Kudus onder meer teamgenoot van Edson Álvarez. De Mexicaan stapte deze zomer ook over naar de club die speelt in het Olympisch stadion.