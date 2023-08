300 vrijwilligers zoeken in Apeldoorn naar vermiste man met beperking

Een zoektocht in de omgeving van Apeldoorn naar de vermiste Samed heeft niet tot een doorbraak geleid. De 33-jarige man verdween vorige week en sindsdien ontbreekt ieder spoor.

Aan de zoektocht deden vandaag zo'n driehonderd vrijwilligers mee, laat een woordvoerder van het Coördinatie Platform Vermissing (CPV) weten aan persbureau ANP. De zoektocht begon om 11.00 uur aan de Landgoedlaan in Apeldoorn en is rond 18.30 uur gestaakt.

Samed heeft een verstandelijke beperking en heeft dringend medicijnen nodig. Hij heeft hartproblemen en diabetes. Hij werd vrijdag voor het laatst gezien bij de zorginstelling waar hij woonde.

Zwarte damesfiets

Ook vorige week was er een grootschalige zoektocht voor Samed opgezet, zonder het gewenste resultaat. Bekend is dat de man op een zwarte damesfiets vertrok vanaf de Rustoordlaan in Apeldoorn, waar ook andere mensen met een beperking wonen. Omdat hij daar nog niet zo lang verbleef, wordt gedacht dat hij mogelijk de weg is kwijtgeraakt.

Omroep Gelderland sprak met vrijwilligers die vandaag meededen aan de zoektocht naar Samed. Een vrouw die in het gebied woont waar hij verdween, wilde de familie graag helpen. "Ik zou het zelf ook fijn vinden als mensen mij zouden helpen met zoeken", zegt ze.

Ook zijn neef Muslu Nalbantoglu deed mee met de zoekactie. "We zijn hier met heel veel mensen gekomen om Samed te vinden. En ook als steun voor mijn tante, die het heel zwaar heeft."

'Op zoek naar de hooiberg'

Vooralsnog zijn er weinig aanknopingspunten voor een gerichte zoektocht, zegt Nalbantoglu. "Normaal zoek je naar een speld in een hooiberg, maar wij zijn op zoek naar de hooiberg. Als wij maar iets hebben, dan komt de rest wel, maar nu hebben we helemaal niks. Hij is niet voorbereid weggegaan. We hopen nog steeds op een anonieme tip of zoiets. Een klein sprankje hoop."

Of er nog een volgende zoekactie wordt georganiseerd, wordt later besloten, aldus het CPV.