Hockeyers na bewogen EK-goud: 'Zo kun je een thriller niet eens schrijven"

Een fantastische eerste helft met twee goals, gevolgd door een lange onderbreking vanwege zwaar onweer en een oneindig lange VAR-check. De mannenfinale van het EK hockey tussen Nederland en Engeland had alles.

Nederland won, met 2-1. Dat betekent een nieuwe Europese titel en een startbewijs voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Bondscoach Jeroen Delmee kon zijn geluk niet op. "De jongens hebben keihard gewerkt, en daar houd ik van. We zijn nu twee jaar bezig. Als ik zie wat de jongens ervoor over hebben, dat vind ik het mooiste van sport", zei hij met een brok in de keel.

Doelman Maurits Visser prees de teamprestatie. "We hebben met zijn allen gevochten, gedoken voor elke bal en dan is het fantastisch dat we hem zo over de streep konden trekken."

Volgens Delmee is het behalen van de titel loon naar werken. "We zijn drie maanden aan het knallen met de staf om de jongens klaar te krijgen, de jongens doen er alles voor. Dat is hoe sport beleefd moet worden."