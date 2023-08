Taliban verbieden vrouwen toegang tot Afghaans nationaal park

Afghaanse vrouwen zijn niet meer welkom in het nationale park Band-e Amir. De Taliban heeft het verbod opgelegd omdat vrouwen zich in het natuurgebied niet gehouden zouden hebben aan de kledingregels.

Volgens geestelijken in de provincie Bamiyan, waar het park ligt, waren er vrouwen die het natuurgebied bezochten en geen verplichte hoofddoek droegen, of deze niet correct droegen.

De minister van Deugd heeft geestelijken en veiligheidsdiensten vervolgens gevraagd om de toegang tot het park voor vrouwen te verbieden. Volgens de minister is het voor vrouwen niet nodig om bezienswaardigheden te bezoeken. Het zou om een tijdelijk verbod gaan.

Het nationale park, dat in het midden van Afghanistan ligt, is een belangrijke toeristische trekpleister en het eerste nationale park van het land. In het gebied liggen azuurblauwe meren tussen woestijnachtige bergen, wat het een unieke plek maakt. Het is populair bij families en dagjesmensen.

Human Rights Watch noemt de nieuwe beperking een "totaal gebrek aan respect voor de vrouwen van Afghanistan". Een voormalig Afghaans parlementslid schreef op het sociale medium X over het verbod: "We zullen terugkeren, daar ben ik zeker van".

Steeds minder rechten

Het nieuwe verbod behoort tot een reeks van inperkingen voor vrouwen in het land. Onder de Taliban, die deze maand twee jaar aan de macht zijn, zijn vrouwen steeds verder uit het openbare leven verdwenen. Meisjes en vrouwen mogen niet meer naar de middelbare school of universiteit. Veel beroepen zijn verboden voor vrouwen.

Ook mogen ze niet naar de sportschool, mogen ze geen stadsparken bezoeken, en moeten ze mannelijke begeleiding bij zich hebben als ze lange afstanden afleggen. Een maand geleden moesten alle Afghaanse schoonheidssalons hun deuren sluiten, een van de laatste plekken waar vrouwen nog wel heen konden gaan.