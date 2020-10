Jaar cel en tbs voor man die Haagse passanten aanviel

De 36-jarige Luis P. krijgt 1 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het insteken op drie tieners tijdens koopavond op de Grote Marktstraat in Den Haag. Het Openbaar Ministerie had vier jaar en tbs met dwangverpleging geëist.

De steekpartij veroorzaakte grote paniek. Het was op die avond van 29 november namelijk extra druk in de stad vanwege Black Friday, de koopjesdag van het jaar. Een 13-jarige jongen uit Den Haag en twee meisjes van 15 uit Alphen aan den Rijn en Leiderdorp raakten gewond. Ze kenden elkaar niet en leken willekeurig gekozen.

P. bevestigde eind vorige maand voor de rechter dat hij de drie tieners had neergestoken. Uit het dossier bleek dat hij ze van achteren had neergestoken.

Ziekelijke stoornis

De man is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Volgens de onderzoekers is bij hem sprake van een ziekelijke stoornis en was hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar tijdens de steekpartij. De gevangenisstraf is daarom lager.

Naast de steekpartij in het centrum van Den Haag werd P. werd ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn moeder, zijn stiefvader en twee mannen, schrijft Omroep West.