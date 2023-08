Barcelona wint doelpuntrijk duel van Villarreal, De Jong belangrijk met goal

Frenkie de Jong had met een doelpunt een belangrijk aandeel in de overwinning van Barcelona. Door de winst heeft Barcelona zeven punten uit drie wedstrijden. Twee minder dan grote rivaal Real Madrid, dat zaterdag met 1-0 won bij Celta de Vigo dankzij Jude Bellingham .

FC Barcelona heeft in de derde speelronde van de Spaanse competitie in een uiterst doelpuntrijk duel aan het langste eind getrokken. Op bezoek bij Villarreal CF werd met 4-3 gewonnen.

Er was aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht voor Barcelona. Het kwam op voorsprong door een kopbal van Gavi (0-1). Een aantal minuten later verdubbelde De Jong de voorsprong. Hij schoof met beheersing binnen na een door hem zelf opgezette aanval (0-2).

Een kleine tien minuten later kwam Villarreal terug. Juan Foyth kopte binnen uit een corner. Zes minuten voor rust maakte Villarreal gelijk. Voormalig Groningen-spits Alexander Sørloth was het eindstation van een vloeiende aanval (2-2).

Alex Baena bracht de thuisploeg in de vijftigste minuut zelfs op voorsprong (3-2).

Wederopstanding Barcelona

In de 68ste minuut begon de wederopstanding van Barcelona. Ferran Torres kreeg de bal voor de voeten en schoot van dichtbij hard binnen (3-3).

Nog geen drie minuten later was het weer raak. Lamine Yamal schoot op de paal en Robert Lewandowski stond op de juiste plek om de bal in te tikken (3-4). Daarna vielen er geen doelpunten meer, waardoor Barcelona drie punten mag bijschrijven.