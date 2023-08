Sparta grijpt koppositie eredivisie met knappe zege bij Heerenveen

Waar Excelsior en Fortuna Sittard zaterdag de kans lieten liggen om de koppositie in de eredivisie over te nemen, was het vandaag de beurt aan sc Heerenveen en Sparta Rotterdam. De Friezen hadden aan een punt genoeg, maar Sparta pakte in Friesland de winst (1-3) en voorlopig ook de koppositie, voor het eerst sinds 2019. Heerenveen-coach Kees van Wonderen hield tegen Sparta vast aan de basis die hem dit seizoen al twee zeges opleverde tegen RKC Waalwijk (3-1) en FC Utrecht (0-2). Vol vertrouwen speelden de elf Sparta in de eerste helft van de mat. Met dank aan keeper Olij Het regende kansen voor de thuisploeg voor onder anderen smaakmaker Osame Sahraoui en spits Ion Nicolaescu. De paal en de uitblinkende doelman Nick Olij hielden Sparta echter op de been. Sparta had geen kans, maar sloeg bij de eerste counter toe.

Simon Olsson verspeelde de bal, keeper Andries Noppert redde nog op een schot van Koki Saito, maar Tobias Lauritsen benutte de rebound met links. Daarmee beloonde de spits het vertrouwen van coach Jeroen Rijsdijk. Vorige week tegen Feyenoord (2-2) begon Lauritsen door ziekte op de bank en scoorde zijn vervanger Charles-Andreas Brym twee keer. Dubbelslag Saito na rust Na rust was het spel van de thuisploeg minder overtuigend en sloeg Sparta nog twee keer toe. Nadat Noppert in de fout was gegaan bij een schot van Arno Verschueren en de bal zag wegstuiteren, verdubbelde Koki Saito de voorsprong. De Japanner maakte met een schot in de hoek ook de derde goal.

Koki Saito - ANP