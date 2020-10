Trump weigert mee te doen aan virtueel verkiezingsdebat met Biden

De Amerikaanse president Trump weigert mee te doen aan een virtueel verkiezingsdebat met zijn Democratische opponent Joe Biden. De commissie die over de debatten gaat besloot vanmiddag dat het tweede debat tussen beide kandidaten online moet plaatsvinden, vanwege de coronabesmetting bij Trump.

De twee zouden volgende week donderdag in Miami met elkaar in debat gaan. De commissie stelde voor om ze niet op één podium te laten staan, maar op twee verschillende locaties in Miami.

Trump reageerde na een paar minuten al bij Fox News en noemde het voorstel onacceptabel. Zijn campagneteam zegt nu dat Trump een campagnebijeenkomst gaat houden in plaats van deel te nemen aan het debat.

Plexiglas

Een week geleden werd bij Trump het coronavirus vastgesteld. Hij zei dat hij ernaar uitkeek om op het podium met Biden te debatteren. Maar de Democratische kandidaat zei dat hij en Trump geen debat zouden moeten voeren zo lang de president covid-positief blijft. "Ik kijk ernaar uit om met hem te kunnen debatteren, maar we moeten de strikte richtlijnen wel volgen", zei hij tegen verslaggevers.

Bij het eerste debat tussen de twee hielden de mannen al afstand en ontbrak de traditionele handdruk aan het begin, hoewel toen nog niet duidelijk was dat Trump besmet was. In het debat afgelopen nacht tussen hun running mates, zaten de kandidaten achter plexiglas om besmetting te voorkomen.

Het eerste debat tussen Trump en Biden werd vorige week woensdag gehouden. Amerikaanse media spraken van het "slechtste en meest rancuneuze presidentiële debat". Bekijk hier de uitgebreide samenvatting: