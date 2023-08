Verstappen wint opnieuw in kletsnat Zandvoort en evenaart Formule 1-record

Na 65 rondes moest de race vanwege al het water op de baan worden stilgelegd. Na een onderbreking van bijna een uur volgde een herstart. In de laatste zeven rondes was er druk van Fernando Alonso, maar Verstappen bleef overeind.

Max Verstappen heeft voor de derde keer op rij de Grand Prix van Nederland gewonnen. De start en het slot van de Formule 1-race werden gereden in de stromende regen, maar ook in die omstandigheden was Verstappen niet te verslaan.

De gebeden van de concurrenten van Red Bull werden verhoord. Toen André Rieu om 14.55 uur het Wilhelmus opvoerde, was het nog droog en scheen een vaal zonnetje over de oranjezee op de tribunes. Maar precies op het moment dat de coureurs van start gingen, begon het te plenzen.

Hoewel Verstappen in de regenachtige kwalificatie van zaterdag de beste was, bleken de omstandigheden zelfs voor hem niet eenvoudig. Het circuit van Zandvoort is 'tricky', benadrukten coureurs het hele weekend al. In de regen schoot ook Verstappen zaterdag een paar keer bijna van de baan.

In aanloop naar de Grand Prix deden teambazen en coureurs van Mercedes, Ferrari, Aston Martin en McLaren een regendans. Een natte baan en een chaotische race leken het enige dat de ongenaakbare wereldkampioen Verstappen van een zege in Zandvoort kon afhouden.

Om de natte baan de baas te zijn, doken de eerste coureurs al in de tweede ronde de pitstraat in om nieuwe intermediate-banden onder hun wagen te zetten. Verstappen besloot daarmee nog even te wachten.

Dat pakte niet best uit. Verstappen was in de regen beduidend trager dan de coureurs die wel gestopt waren. Sergio Pérez, Zhou Guanyu en Pierre Gasly schoten zomaar langs hem.

Met tussenpozen bleef het regenen. Verstappen schudde de frustratie van zijn tactische misser na de start van zich af en rekende Zhou en Gasly snel weer in. Teamgenoot Pérez werd ingehaald nadat die een extra pitstop had gemaakt.

Harde knal

Op het moment dat de eerste druppel viel, was al wel duidelijk dat er ongelukken zouden gebeuren. Logan Sargeant was de eerste bij wie het misging. Net als in de kwalificatie knalde de Amerikaanse rookie hard in de muur.

Terwijl de marshals Sargeants wagen wegtakelden, verdwenen achter de safety car de afstanden tussen de coureurs. Maar Verstappen stoof toen de safety car weg was net zo overtuigend weg als bij de start van de race.