Eerste overwinning Feyenoord dit eredivisieseizoen: 6-1 tegen Almere City

Feyenoord heeft de eerste overwinning van dit eredivisieseizoen geboekt. Almere City werd in De Kuip met 6-1 verslagen.

De wedstrijd werd vanwege onweer en hevige regenval na zeven minuten voor een lange periode stilgelegd. Feyenoord stond toen al met 1-0 voor en liep na de hervatting eenvoudig over Almere City heen.

Feyenoord-trainer Arne Slot sprak na afloop van een verdiende overwinning. Hij gaf wel toe wel toe dat hij opgelucht is. "Je weet nooit hoe een wedstrijd kan lopen."

De trainer van Almere City, Alex Pastoor, was niet eens ontevreden over het optreden van zijn ploeg, maar erkent dat Feyenoord veel beter was. "Een, twee of misschien wel drie maten te groot."