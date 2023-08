Rood Van Dijk wordt Liverpool niet fataal bij Newcastle, waar Botman uitvalt

De grootste troefkaart van Liverpool werd in de 77ste minuut getrokken. Núñez kwam erin. Vier minuten na zijn entree zorgde hij voor de gelijkmaker. Sven Botman, die later geblesseerd uitviel, kon de bal niet wegwerken voor Newcastle, waarna Núñez profiteerde van zijn vrije doortocht naar het vijandelijke doel.

Drie minuten later kreeg Van Dijk rood. Hij haalde de doorgebroken Alexander Isak onderuit. Newcastle kon daarna de voorsprong niet uitbreiden en Klopp zette het een en ander om. De andere Nederlander in dienst van Liverpool, Cody Gakpo, werd in de 58ste minuut gewisseld.

In de eerste helft stapelden de problemen zich op voor Liverpool. In de 25ste minuut bezorgde Anthony Gordon Newcastle een voorsprong. Hij profiteerde na mistasten van Trent Alexander-Arnold.

Sheffield United hield in de derde competitieronde lang stand tegen City. In de rust stond het nog 0-0. Dat kwam mede doordat Haaland vanaf elf meter op de paal schoot.

In de 63ste minuut was het de Noor die het verzet brak. Hij kopte bij de tweede paal raak. De overwinning voor City zat toen allerminst in de tas. Dat bleek in de 85ste minuut. Toen schoot Jayden Bogle de gelijkmaker binnen.

Enkele minuten later zorgde Rodri alsnog voor een driepunter voor City. Hij pegelde van dichtbij uit de stuit in de kruising. Nathan Aké speelde de hele wedstrijd mee met Manchester City.