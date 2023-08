Haaland mist penalty, maar is wel weer belangrijk voor winnend Manchester City

Aston Villa boekte op zondag een 3-1 overwinning bij Burnley. Newcastle United en Liverpool komen later vandaag nog in actie.

Sheffield United hield in de derde competitieronde lang stand tegen Manchester City. In de rust stond het nog 0-0. Dit kwam mede doordat Haaland vanaf elf meter op de paal schoot.

In de 63ste minuut was het de Noor die het verzet brak. Hij kopte bij de tweede paal raak. De overwinning voor City zat toen allerminst in de tas. Dat bleek in de 85ste minuut. Toen schoot Jayden Bogle de gelijkmaker binnen.

Enkele minuten later zorgde Rodri alsnog voor een driepunter voor Manchester City. Hij pegelde van dichtbij de bal uit de stuit in de kruising.