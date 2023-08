Titelfavoriet Groningen zet moeizame start voort met gelijkspel tegen Willem II

Het was een affiche dat de afgelopen jaren gewoon was in de eredivisie. In de eerste divisie speelden de twee voetbalbolwerken in 1979 voor het laatst tegen elkaar. Een jaar geleden ging het echter mis in Tilburg en degradeerde Willem II naar de eerste divisie. Drie maanden geleden ging het mis voor FC Groningen, na 23 eredivisieseizoenen.

Groningen heeft de ambitie en het budget om direct terug te keren, zoals vorig seizoen het geval was bij Willem II. De verwachtingen zijn hoog, maar die verwachtingen kan de ploeg van coach Dick Lukkien tot nu toe niet waarmaken.

Debuut aanwinst Emeran

In de eerste helft tegen Willem II waren de bezoekers dicht bij een goal, toen Max de Waal de paal raakte. Na rust drong Groningen, met onder anderen de van Manchester United overgenomen Franse aanvaller Noam Emeran binnen de lijnen, meer en meer aan.

De Noor Johan Hove, die nog aast op een transfer, knalde na een hoekschop op de lat en in de slotfase was Romano Postema dicht bij een treffer. Een doelpunt viel er echter niet in de Euroborg. Het Groningse publiek gaf de thuisploeg een fluitconcert mee, de fans uit Tilburg beloonden de ongeslagen Willem II'ers met een staande ovatie.