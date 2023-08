Frankrijk geeft miljoenen uit om overschot aan wijn te vernietigen

Frankrijk trekt 200 miljoen euro uit om een wijnoverschot te vernietigen. Fransen drinken minder wijn, en de afgelopen maanden werd dat nog minder vanwege de hoge voedselprijzen.

Wijnboeren in Europa hadden juist een goed wijnjaar en zagen hun oogst met 4 procent toenemen. Ook hebben wijnboeren nog steeds te maken met wijnoverschotten uit coronatijd, omdat ze hun flessen toen niet kwijt konden in cafés en restaurants.

De wijnconsumptie daalde de afgelopen maanden in Frankrijk met wel 15 procent vanwege de inflatie. Ook in andere Europese landen werd veel minder wijn gedronken; in Portugal daalde de wijnconsumptie zelfs met 34 procent.

De afgelopen decennia ging de wijnconsumptie onder Fransen al flink naar beneden. Gemiddeld drinkt een inwoner veertig liter wijn per jaar, in de jaren zeventig was dit nog honderd liter. Ook wordt bier steeds populairder en drinken jongeren vaker non-alcoholische dranken. Wel blijft wijn de populairste alcoholische drank.

Alcohol voor schoonmaakproducten

De Franse overheid koopt de overproductie op van de boeren. Daarmee hoopt de minister van Landbouw dat de wijnprijzen niet langer zullen dalen en dat wijnboeren het hoofd boven water kunnen houden.

In de pot zit 160 miljoen aan Europese subsidie. De rest vult Frankrijk zelf aan. De miljoenen zullen ook besteed worden aan wijnboeren die zich op andere producten willen richten, zoals olijven.

Hoeveel wijn de overheid zal vernietigen is niet bekend. De alcohol die vrijkomt zal vervolgens verwerkt worden in desinfectiemiddelen, schoonmaakproducten en parfums.