Jonge 'diesel' Mitterwallner wint wereldbekerwedstrijd mountainbiken, Pieterse zevende

De zege ging naar de Oostenrijkse Mona Mitterwallner, die voor het eerst de beste was in een wereldbekerwedstrijd.

Mountainebikesters Puck Pieterse en Anna Terpstra hebben in Andorra geen hoofdrol kunnen spelen bij de vijfde wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Pieterse, leidster in de wereldbekerstand, werd zevende. Terpstra eindigde als achtste.

Pieterse voor het eerst buiten topvijf

In haar eerste seizoen bij de profs won Pieterse al drie van de vijf wereldbekerwedstrijden en greep bovendien de Europese titel. Bij de WK in Glasgow knokte ze zich naar het brons, achter de ontketende wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot en diens landgenote Loana Lecomte.

Wereldkampioene Ferrand-Prévot pakte op het natte en gladde parcours in Andorra direct de leiding en sloeg een flink gat. De Zwitserse Alessandra Keller reed het gat echter dicht en passeerde haar in de tweede van vijf ronden.

Net als bij het WK in Glasgow kwam 'diesel' Mitterwallner naarmate de wedstrijd vorderde steeds beter in de wedstrijd. De Oostenrijkse - tweede bij het EK, vierde op het WK, beide achter Pieterse - achterhaalde Keller, loste de Zwitserse in een lastige afdaling en soleerde naar haar eerste wereldbekerzege bij de senioren.