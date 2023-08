Van Vleuten pakt eindzege Scandinavië, al maakt Uttrup Ludwig het nog heel spannend

In de laatste kilometer liep het echter nog venijnig omhoog en dat was voor Uttrup Ludwig aanleiding om nog een keer alles-of-niets te spelen. Ze plaatste een splijtende demarrage, sloeg een flink gat en ging op weg naar haar tweede ritzege deze week.

Van Vleuten besefte het gevaar en gaf alles in de achtervolging om het gat te verkleinen. Met succes, want uiteindelijk hield de Nederlandse in het eindklassement twee seconden over op de Deense .

Afscheid voor eigen publiek

Voor Van Vleuten is het haar 104de profzege in een imposante loopbaan, die in 2008 begon. Volgende week sluit de Wageningse haar loopbaan af in de Nederlandse Simac Ladies Tour, die eindigt nabij haar woonplaats in Arnhem.

Voor de start op 5 september hoeft ze ook niet ver te reizen, die vindt plaats in Ede.