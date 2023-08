Eeuwenoude koperen regenpijpen van Sint-Janskerk in Schiedam gestolen

In Schiedam zijn antieke koperen regenpijpen van de Grote- of Sint-Janskerk gestolen. Volgens de kerk gaat het om twaalf regenpijpen afkomstig uit de zestiende en zeventiende eeuw.

De diefstal werd eind juni ontdekt door de koster van de kerk, Paul van Wijngaarden. Hij zag dat een regenpijp ontbrak. Het gaat om de onderkant van de afvoer die tot aan de dakgoot van de kerk gaat. Die onderkant van drie meter lang maakten ze van koper, vertelt hij aan Rijnmond. "Want koper is harder dan lood, dat deukt snel."

Drie dagen later ontdekte Van Wijngaarden dat er nog een koperen regenpijp weg was. "Toen hebben we een auto met een camera bij een andere regenpijp gezet om de dieven te kunnen betrappen. Maar ik denk dat ze dat doorhadden."

'Eeuwenoude kerkmuur is poreus'

Volgens Van Wijngaarden is in de dagen erna ook de rest van de regenpijpen verdwenen. Alleen de loden verlengstukken van de pijpen hangen er nog. De kerk heeft aangifte van diefstal gedaan bij de politie. De koster is niet te spreken over de diefstal. "Dit is zo triest. Ik kan hier zo boos om worden. Er zijn dingen die je doet en dingen die je niet doet. Dit doe je niet."

De koperen regenpijpen zijn inmiddels vervangen door kunststof exemplaren. De Sint-Janskerk, die ook wel de Grote Kerk genoemd wordt, stamt uit het jaar 1335. "De stenen zijn poreus geworden", zegt de koster. "Als het regenwater langs de muren loopt, kan er schade ontstaan."

Van Wijngaarden schat dat de kosten voor het vervangen van de verdwenen regenpijpen kunnen oplopen tot 15.000 euro. Volgens de koster heeft de kerk dat geld niet. "De verzekering betaalt maar een deel." De rest van het geld hoopt hij bij elkaar te sprokkelen door een beroep te doen op andere fondsen voor het herstel van historische gebouwen.