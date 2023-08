België verslaat Duitsland en pakt brons op EK hockey, straks finale met Nederland

België heeft de bronzen medaille veroverd op het EK hockey. De Belgen waren in de strijd om de derde plek met 2-0 te sterk voor Duitsland.

Daarmee eindigt het EK voor de Duitsers in eigen land, er wordt gespeeld in Mönchengladbach, in mineur. In de halve finale werd Duitsland al verslagen door Engeland.

De finale tussen Nederland en Engeland is later op de dag te zien bij de NOS.