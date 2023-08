Weer veel migranten aangekomen op Lampedusa

Het Italiaanse eiland Lampedusa kampt opnieuw met een grote toestroom van migranten. Vrijdag kwamen vanuit Noord-Afrika bijna 2000 mensen op het eiland aan, net als zaterdag. Volgens dagblad La Stampa zijn dat recordaantallen. Vandaag en morgen komen er daar naar verwachting nog eens 2000 bij.

Het opvangcentrum op het eiland biedt officieel plaats aan 440 migranten. Noodgedwongen zitten er nu 4200. Begin juli waren dat duizend minder. Om het eiland te ontlasten worden zoveel mogelijk migranten naar het vasteland gebracht.

De boten waarin deze migranten de oversteek wagen, zijn vaak niet zeewaardig. De meeste mensen worden door schepen van de kustwacht, douane of hulporganisaties aan boord genomen en dan naar de wal gebracht. Dat gebeurt niet alleen op Lampedusa, maar ook in havens op het vasteland.

Tunesië

Vorig jaar zetten 105.000 migranten voet op de Italiaanse kust. In de eerste zes maanden van dit jaar waren dat 65.000 mensen. De helft van hen reisde via Tunesië.

De Italiaanse premier Meloni vloog deze zomer met demissionair premier Rutte en EU-voorzitter Von der Leyen naar Tunesië in een poging de migratie te beperken. Afgesproken is onder meer dat Tunesië zijn grenzen beter bewaakt en mensensmokkel aanpakt. Daar staan honderden miljoenen aan investeringen in Tunesië tegenover.

Correspondent Heleen D'Haens was in april op Lampedusa: