Mohoric wint slotrit na rennersstaking, eindzege Wellens: 'Wilden signaal afgeven'

Tim Wellens in de leiderstrui na de vierde etappe van de Renewi Tour. - AFP

De Sloveen van Bahrain Victorious won de slotrit door Matteo Trentin (UAE) te kloppen in de sprint van een kleine kopgroep. Door de beslissing van de jury greep hij echter naast de bonificaties en een mogelijke tweede eindzege. In 2014 en 2015 was Wellens ook de beste in het eindklassement. Ook won de heuvelspecialist al vier etappes in de Belgisch-Nederlandse ronde, waaronder zijn eerste in het profpeloton. Pittig parcours In de slotrit reden de renners van het Belgische Riemst (de woonplaats van Dumoulin aan de overzijde van Maastricht) naar Bilzen dat hemelsbreed slechts tien kilometer noordelijker ligt. In werkelijkheid kregen de renners een kleine versie van de Amstel Gold Race voorgeschoteld: 187,3 kilometer lang draaien, keren en klimmen door Belgisch en Nederlands Limburg. Geen parcours voor koekenbakkers kortom. Dat bleek ook uit de samenstelling van de vroege vlucht, die kort na de start vertrok. Daarin onder anderen Derek Gee (de Canadese revelatie van de afgelopen Giro) en Australisch kampioen Luke Plapp. De best geplaatste koploper was de Costa Ricaanse routinier Andrey Amador (EF). Met een achterstand van 2.16 hoefde klassementsleider Tim Wellens zich desondanks geen zorgen te maken.

Het peloton staat stil in de Renewi Tour als Jos van Emden en Mike Teunissen overleggen met de organisatie. - Twitter | @JumboVismaRoad

Na de tweede passage op de lokale ronde hielden ze de benen stil uit protest. Het zou vooral gaan om de smalle paden in die laatste kilometers, in combinatie met de hoge snelheden in de afdaling van de Keiberg. De koers werd na uitvoerig overleg met de organisatie na ongeveer twintig minuten hervat. Besloten werd dat de tijdsverschillen op de voet van de Keiberg zouden worden opgenomen, zodat klassementsrenners geen risico's hoeven te nemen in de laatste kilometers.

'We wilden signaal afgeven' Na een spervuur aan aanvallen kwam een uitgedund peloton aan bij de voet van de Keiberg, waar Wellens meteen zijn benen stil hield. Søren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck) wilde wel voor de ritzege gaan en trok hard door met Mohoric, Trentin, Jasper Stuyven (Lidl-Trek) en Jasper De Buys (Lotto-Dstny) in het wiel. Stuyven probeerde in de laatste kilometer nog weg te rijden, maar uiteindelijk kwam het aan op een sprint. Daarin was Mohoric de beste. "Op voorhand was dit de etappe, waarin ik mijn slag wilde slaan voor het klassement", aldus de welbespraakte Sloveen na afloop. "Het was een technische finale, misschien wat te technisch. Je moet de beslissing van de koersdirectie respecteren. Maar zo'n beslissing zou vooraf genomen moeten worden, niet tijdens de wedstrijd."

Matej Mohoric - AFP

"Vandaag wilden we als renners een signaal afgeven en een statement maken", vertelde ritwinnaar Mohoric na afloop. "Het is misschien niet helemaal eerlijk naar de organisatoren van deze koers. Maar we vinden dat de UCI duidelijker moet zijn welke parcoursen oké zijn en wanneer niet. En belangrijker, ze moeten die beslissing van tevoren nemen." "Ik denk dat het een goede beslissing was", voegde eindwinnaar Wellens daar aan toe. "Het was een gevaarlijke finale. Ik wilde geen risico's nemen."

Ook veiligheidsissues in Vuelta Ook in de Ronde van Spanje is veiligheid dit weekend een heikel thema. Zaterdagavond moesten verschillende ploegen in de stromende regen en in het donker een ploegentijdrit afwerken. Dat leidde al tot vele valpartijen en woedende reacties van onder meer titelverdediger Remco Evenepoel.

