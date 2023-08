Noodweer leidt tot veel overlast in Centraal-Europese landen

In verschillende landen in Centraal-Europa hebben hulpdiensten afgelopen weekend de handen vol gehad aan noodweer. In Polen, Tsjechië en Slowakije ontstond veel overlast door zware regenval en de harde wind. Duizenden mensen kwamen zonder elektriciteit te zitten.

Alleen al in Polen rukte de brandweer gisteren en vandaag meer dan 3000 keer uit, meldt nieuwszender TVN24. Vooral in de zuidoostelijke regio Subkarpaten was het raak. Daar liepen huizen en wegen onder water en vielen bomen om.

Meer dan 78.000 huishoudens in en rond de stad Debica kwamen daar zonder stroom te zitten, doordat alle vier de hoogspanningskabels naar de stad braken.

Volgens de regionale autoriteiten zijn er zeker vijf gewonden gevallen, onder meer doordat ze geraakt werden door rondvliegende objecten. In de buurregio Klein-Polen raakten volgens de brandweer 150 daken van huizen beschadigd, waarvan er meer dan dertig compleet verwoest waren. Ook in andere Poolse regio's was er schade.

Bomen op het spoor

In Tsjechië zaten vanochtend meer dan 30.000 huishoudens zonder elektriciteit, weet het nationale persbureau CTK. Op meerdere trajecten konden er geen treinen rijden door omgevallen bomen op het spoor. En ook was er op veel plekken sprake van overstromingen, volgens de autoriteiten veroorzaakt door harde wind en zware regenval. Veel velden waarop hop wordt verbouwd liepen ook onder.

Ook in Slowakije was er veel hinder. Daar liepen belangrijke wegen in het noorden onder of werd de doorgang versperd door omgevallen bomen. Gisteravond zaten meer dan 40.000 huishoudens zonder elektriciteit.

Het kost het elektriciteitsbedrijf veel tijd om het stroomnet te herstellen, omdat veel belangrijke hoogspanningskabels door bergachtig gebied lopen.

Regen in de Alpen

De komende dagen wordt er ook veel regen verwacht in de Alpen, met mogelijk overstromingen en modderlawines of aardverschuivingen tot gevolg. De meeste regen wordt verwacht in Noord-Italië, het westen van Oostenrijk, Zwitserland en Zuid-Duitsland.