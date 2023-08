Verwarde man rent over A1 bij Wilp en veroorzaakt ongeluk

Agenten hebben vanmorgen op de A1 ter hoogte van Wilp een 34-jarige man uit Nijmegen van de weg gehaald. Hij was meerdere keren te voet de snelweg overgestoken en maakte volgens de politie een verwarde indruk.

De politie kreeg vanochtend meerdere meldingen dat er een man met ontbloot bovenlichaam over de snelweg rende en voor auto's sprong. Volgens een woordvoerder van de politie kostte het de aanwezige agenten grote moeite om hem te pakken te krijgen. "We kregen de indruk dat de man behoorlijk onder invloed was", zegt de woordvoerder. "Hij reageerde niet op aanwijzingen en maakte ook een dreigende indruk."

Op ongeveer hetzelfde moment vond er in de buurt een ongeluk plaats. Een bergingswagen die toevallig in de buurt was, wilde de snelweg op een veilige manier afzetten zodat de man gepakt kon worden, meldt Omroep Gelderland.

Auto klapt op bergingsvoertuig

Volgens de politie sprong de man ineens voor de berger, waarop het voertuig moest remmen. De auto die erachter reed, remde te laat en klapte op de bergingswagen. De auto vatte vlam, maar de inzittenden, een man en zijn kind, bleven volgens de politie ongedeerd.

Uiteindelijk wisten agenten de man te overmeesteren. Andere media meldden dat hij hierbij was getaserd, maar volgens de woordvoerder was hiervan geen sprake. "Er is wel een stroomstootwapen getrokken, maar dat is uiteindelijk niet gebruikt."

De man is door ambulancepersoneel nagekeken en meegenomen naar het ziekenhuis. Volgens de politie had hij enkele verwondingen, maar is het niet duidelijk hoe hij die heeft opgelopen. De man heeft een aantal bekeuringen gekregen, maar is niet aangehouden.