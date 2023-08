Omgekomen piloot 'Juice' van grote betekenis voor Oekraïense luchtverdediging

De Oekraïense president Zelensky heeft op de Dag van de Oekraïense Luchtvaart stilgestaan bij de dood van drie piloten. Vrijdagavond botsten tijdens een trainingsvlucht twee L-39-trainingstoestellen op elkaar in de regio Zjytomyr, ten westen van Kyiv. Daarbij kwamen de drie om het leven. Zelensky heeft een onderzoek ingesteld naar het incident.

Een van de slachtoffers is straaljagerpiloot Andriy Pilsjtsjykov, die in de strijd een MiG-29 vloog en bekend werd onder de codenaam Juice.

Sinds het begin van de oorlog met Rusland nam hij nam deel aan de luchtverdediging van Kyiv. In interviews met internationale media vroeg Pilsjtsjykov herhaaldelijk om de levering van westerse F-16's.

"Mijn medeleven gaat uit naar familie, vrienden en iedereen die deze jonge mannen heeft gekend", zei Zelensky in zijn dagelijkse videotoespraak. Hij memoreerde dat vooral Pilsjtsjykov veel voor de Oekraïense luchtverdediging heeft betekend en sprak van "een ramp in het luchtruim".

'Juice'

Zijn bijnaam Juice kreeg Pilsjtsjykov al voor de oorlog. Hij dankte die aan het feit dat hij geen alcohol dronk tijdens gezamenlijke trainingsmissies.

Vanaf maart vorig jaar gaf hij geregeld live interviews aan CNN, tussen de vluchten door. Daarbij hield hij zijn identiteit verborgen door een helm te dragen of een bandana over zijn mond te doen.

In ruim een jaar tijd maakte Pilsjtsjykov meer dan 500 vlieguren in de strijd tegen Rusland. Een vertegenwoordiger van de Oekraïense luchtmacht noemt Pilsjtsjykov "een megatalent" en een hervormer. "Je kunt je niet voorstellen hoe graag hij in een F-16 wilde vliegen. En nu deze toestellen daadwerkelijk aan de horizon verschijnen, zal dat niet meer gebeuren."

De twee andere omgekomen piloten zijn Vyatsjeslav Minka en Sergej Prokazin. Minka was volgens de woordvoerder een ervaren piloot en technisch onderlegd. Hij werkte als instructeur. Prokazin stond erom bekend dat hij moeilijke situaties kon oplossen.

De woordvoerder zegt ook dat nog niet duidelijk is hoelang het onderzoek zal duren.

Juiste middelen

De luchtmacht is van groot belang voor Oekraïne om de oorlog te kunnen winnen. Inmiddels heeft Kyiv van meerdere landen, waaronder Nederland, de toezegging gekregen dat er F-16's worden geleverd. Nederland heeft er 42, hoeveel er daarvan naar Oekraïne gaan en wanneer is nog niet bekend.

Volgens Zelensky zijn de toestellen cruciaal in de pogingen de Russische aanvallen tot staan te brengen. Momenteel worden piloten opgeleid om de F-16's te kunnen besturen.

Pilsjtsjykov zei in februari tegen de Britse zender Sky News over de verdediging van zijn land: "Je kunt nog zo professioneel zijn, maar zonder de juiste middelen kun je niets doen om je kans op succes te vergroten. Dus je hebt deze middelen nodig om te kunnen toeslaan."

Over de F-16 zei hij: "Het is de optimale keuze, niet alleen wat betreft de kwaliteit, maar ook wat betreft de aantallen die beschikbaar zijn in Europa en zelfs daarbuiten. We moeten ze snel krijgen en ze moeten gevechtsklaar zijn."