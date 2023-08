Ook Russisch onderzoeksteam bevestigt dood Wagner-leider Prigozjin

Een Russisch onderzoeksteam heeft bevestigd dat Wagner-leider Prigozjin om het leven is gekomen bij de vliegtuigcrash van afgelopen woensdag. Volgens de onderzoekers is de identiteit van alle inzittenden van het vliegtuig vastgesteld op basis van genetische testen.

Het onderzoeksteam zegt dat de identiteit van de tien slachtoffers overeenkomt met de namen op de passagierslijst. Duidelijk was al dat de naam van Prigozjin op die lijst stond. Het staat nu ook definitief vast dat Dmitri Oetkin om het leven is gekomen, de andere topman van de Wagner-groep.

Een dag na de vliegtuigcrash condoleerde president Poetin de familie van de Wagner-leider met zijn dood, waarmee min of meer al vaststond dat de 62-jarige Prigozjin om het leven was gekomen.

Opstand

Het vliegtuig stortte neer tijdens een vlucht van Moskou naar Sint-Petersburg. Prigozjin had in Moskou een bespreking gehad op het ministerie van Defensie.

Er is nog niets duidelijk over de oorzaak van de crash, maar Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen dat niets erop wijst dat het vliegtuig is neergehaald door een luchtafweerraket. Inlichtingendiensten houden ook rekening met een explosie aan boord van het toestel, maar duidelijkheid daarover is er niet.

Prigozjin was de leider van de paramilitaire Wagner-groep. In juni kwam het huurlingenleger onder zijn leiding in opstand tegen de Russische legertop. Russische troepen namen moeitelos de Zuid-Russische stad Rostov aan de Don in en rukten op richting Moksou. De opmars werd uiteindelijk afgeblazen.