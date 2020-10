Amerikaanse Louise Glück wint Nobelprijs voor de Literatuur

De Nobelprijs voor de Literatuur is dit jaar toegekend aan de Louise Glück. Het Nobelcomité roemt haar "onmiskenbare poëtische stem, die met sobere schoonheid het individuele bestaan universeel maakt".

Volgens de woordvoerder van het Nobelcomité was de Amerikaanse blij verrast toen ze vanochtend vroeg werd gebeld met de bekendmaking. Het comité noemt de 77-jarige Glück een van de meest prominente dichters in de hedendaagse Amerikaanse literatuur. "Haar stem is onmiskenbaar, openhartig en vastberaden. Het laat zien dat deze dichteres begrepen wil worden," aldus voorzitter Anders Olsson van de Nobelprijscommissie, die ook haar bijtende humor roemde.

De Amerikaanse, die ook doceert aan de Yale-universiteit, maakte haar debuut in 1968 met Firstborn. Haar poëzie wordt gekenmerkt door een streven naar duidelijkheid, aldus het comité. Terugkerende thema's zijn het gezinsleven en de relatie tussen ouders en broers en zussen.

De dichtbundel Averno (2006) wordt door het Nobelcomité bestempeld als meesterlijk. In de gedichten komt de Griekse mythe terug van de godin Persephone en haar man Hades, de god van de onderwereld. "Een beeldende interpretatie", oordeelt het comité.

Glück won in de VS al meerdere prijzen, waaronder de Pulitzerprijs voor haar bundel The Wild Iris.

Zestiende keer voor een vrouw

De winnares krijgt 10 miljoen Zweedse kronen, ongeveer 960.000 euro. Sinds de instelling in 1901 is het de zestiende keer dat de literatuurprijs wordt uitgereikt aan een vrouw. De prijs is nog nooit door een Nederlandstalige auteur gewonnen.

De bekendmaking van de winnaar en controverse over de keuze gaan bij de literatuurprijs hand in hand. Vrijwel altijd is er kritiek op de aangewezen winnaar. Die zou te vaak een man zijn uit een westers land. Ook zijn er veel grote schrijvers die de prijs nooit in ontvangst hebben mogen nemen. In Nederland prijkt Cees Nooteboom al jaren op de lijst met favorieten, net als voorheen Harry Mulisch.

Nobelprijs voor de Vrede

Morgen wordt bekend wie de Nobelprijs voor de Vrede krijgt toegekend en maandag wordt de winnaar bekend van de Nobelprijs voor Economie, die officieel 'de Prijs van de Zweedse Rijksbank voor Economische Wetenschappen ter nagedachtenis aan Alfred Nobel' wordt genoemd. De prijs werd in 1969 ingesteld, ter ere van de 300e verjaardag van de Zweedse centrale bank.

Afgelopen dagen werden al de winnaars bekend van de Nobelprijzen voor Geneeskunde, Natuurkunde en Scheikunde. De prijzen worden op 10 december uitgereikt, de meeste in Stockholm. Alleen de Nobelprijs voor de Vrede wordt uitgereikt in Oslo.