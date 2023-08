Bokser Oesyk blijft beste, ondanks stoot onder gordel: 'Alleen in m'n ballen gevoeld'

Bokser Oleksandr Oesyk heeft zaterdag in het Poolse Wroclaw de wereldtitels van de WBA, IBF en WBO geprolongeerd. De Oekraïense zwaargewicht vloerde zijn Engelse uitdager Daniel Dubois in de negende van twaalf ronden. De 25-jarige Dubois mocht het tegen Oesyk opnemen, omdat eerder dit jaar het titelgevecht van WBC-kampioen Tyson Fury met de Oekraïener niet doorging. Onder de gordel Met veel Oekraïense boksfans op de tribunes in Warschau liet Oesyk, zelf vrijwilliger in het leger, geen twijfel bestaan over wie de sterkste was. Achteraf ging het vooral over een incident in de vijfde ronde. Dubois sloeg Oesyk neer, maar de scheidsrechter oordeelde dat zijn stoot onder de gordel was en dus onreglementair.

Oleksandr Oesyk voelt pijn onder zijn gordel in de vijfde ronde, maar zal zich daarna oprichten. - AFP

Oesyk deed het na afloop af met een kwinkslag: "Ik heb zijn kracht niet gevoeld, alleen in mijn ballen." 'Ben klaar voor Fury' Na het incident domineerde de titelhouder (met één gele en één blauwe schoen) het duel, sloeg zijn tegenstander in de zevende ronde voor het eerst neer en na een rechtse van Oesyk maakte de arbiter in ronde negen een einde aan de partij. De 36-jarige Oesyk, in 2012 olympisch kampioen in Londen, leed nog geen enkele nederlaag in zijn 21 partijen als profbokser. In september 2021 ontnam hij Anthony Joshua zijn wereldtitels in de boksbonden WBA, IBF en WBO. Omdat WBC-kampioen Fury afzegde voor een titelgevecht is hij de unified heavyweight champion.

Oleksandr Oesyk domineert het gevecht met zijn Britse uitdager Daniel Dubois. - EPA

Toch wacht de bokswereld vooral op een confrontatie met de 'Gypsy King'. "Ik ben morgen klaar voor Fury", zei Oesyk in de ring na zijn zege. "Maar of hij ook wil? Dat weet ik niet..."