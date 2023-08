Waar Hassan loopt, waart geest Zátopek rond: 'Weet na WK wat ik wil in Parijs'

Op een drukkend warme zaterdagavond in Boedapest waarde aan de boorden van de Donau de geest van Emil Zátopek rond. In de catacomben van het Nemzeti Atlétikai Központ ging het over De Locomotief van weleer, zonder dat de naam van de in 2002 overleden Tsjech ook maar één keer viel. Met Sifan Hassan als winnares van het zilver op de 5.000 meter achter de ongenaakbare Keniaanse Faith Kipyegon en de Olympische Spelen van Parijs in het verschiet, werd onvermijdelijk de parallel getrokken met Helsinki 1952. In Finland schreef Zátopek 71 jaar geleden de 5.000 en 10.000 meter op zijn naam en won hij vervolgens ook de marathon. Zou Hassan in staat zijn volgend jaar in diens voetsporen te treden door zowel op de baan als op de weg olympisch kampioen te worden, iets waar niemand sindsdien in slaagde?

Emil Zátopek (rechts) op weg naar goud op de 5.000 meter, een van zijn drie olympische titels in Helsinki in 1952. - AFP

De 30-jarige Hassan glimlachte geheimzinnig toen haar gevraagd werd of ze het olympische atletiekprogramma van Parijs al heeft bestudeerd. Op maandag 5 augustus 2024 wordt er in het Stade de France gestreden om het goud op de 5.000 meter. Vier dagen later staat de finale van de 10.000 meter gepland. Zaterdag 10 augustus gaat het om de titel op de 1.500 meter. Een dag later vormt de klassieke afstand van 42.195 meter de afsluiter van het atletiektoernooi. Tanden bloot Of ze een mogelijkheid ziet om in Parijs één van de drie baannummers waarop ze in Boedapest startte te combineren met de marathon, luidde de onvermijdelijke vraag. Maar hoezeer er ook werd aangedrongen op een antwoord, Hassan lachte slechts haar tanden bloot.

Bekijk hier de reactie van Sifan Hassan, nadat ze zilver heeft gewonnen op de 5.000 meter. - NOS

Ze wilde slechts kwijt dat de 5.000 meter, haar laatste nummer op Hongaarse bodem, van haar een nog gelukkiger mens had gemaakt dan ze al was. Na het brons van dinsdag op de 1.500 meter verklaarde ze dat haar WK geslaagd was, ongeacht haar resultaten in het verdere verloop van het toernooi. Knieval Exact een week na haar dramatische val op de 10.000 meter was er zaterdagavond op de halve afstand een knieval. Minder aangrijpend ditmaal en, zo kon ze niet ontkennen, eigenlijk wel ingecalculeerd. Verliezen van Kipyegon, sinds juni van dit jaar met 14.05,20 houdster van het wereldrecord, is geen schande, benadrukte Hassan ten overvloede. Al helemaal niet wanneer dat gebeurt in de allerlaatste meter, met een marge van slechts drietienden van een seconde.

Prioriteiten Dat Hassan in het voor-olympische jaar haar prioriteiten van de baan naar de weg heeft verlegd, gaf de zilveren medaille nog meer glans. Na haar zege in de marathon Londen, op 24 april, heeft ze het lopen op de weg haar liefde verklaard. De WK atletiek was voor Hassan feitelijk weinig meer dan een hinderlijke onderbreking van haar voorbereiding op haar volgende marathon, die van Chicago. Op 8 oktober hoopt ze in de Windy City te duiken onder haar eigen Nederlands record van de 2.18.33, de tijd waarmee ze in de Britse metropool haar debuut extra glans gaf. Dankbaar "Ik ben dankbaar voor dit jaar. Ik heb me maar drie maanden kunnen voorbereiden op dit toernooi. Ondanks dat ik dit jaar niet veel op snelheid heb getraind, voelde ik me toch supergoed."

Bekijk de finale van de 5.000 meter met voor Nederland Sifan Hassan en Maureen Koster. - NOS

Dat was in Hassans optiek de grootste winst die ze in Boedapest boekte. Tijdens de Olympische Spelen van Tokio, waar ze goud won op de 5.000 en 10.000 meter en brons ophaalde op de 1.500 meter, werd ze gaandeweg het toernooi steeds vermoeider. Scherp en fris "Hier stond ik ook aan het einde van de week nog steeds scherp en fris aan de start. Ik heb deze WK in de spiegel gekeken en mezelf leren kennen. Ik werd met de dag beter. Eindelijk weet ik wat ik écht kan." Het klonk een beetje vreemd, Hassan was de eerste om het toe te geven. Maar eigenlijk hield ze een beter gevoel over aan Boedapest dan aan Tokio.

Magie "Ik geloof niet in magie. Ik ben geen tovenaar die vanuit het niets snelle tijden kan lopen. Ik moet het hebben van heel hard werken. Voor de Spelen van Tokio heb ik twee jaar lang alles opzijgezet. Vlak daarvoor liep ik zelfs nog een wereldrecord op de 10.000 meter. Dat was ongelofelijk. Nu heb ik in verhouding veel minder specifiek getraind op de baan. Ik stond daardoor hier zonder zelfvertrouwen aan de start. En toch ga ik naar huis met een zilveren en bronzen medaille." Dat ze op de afsluitende 5.000 meter, haar zesde start in acht dagen tijd, zoals Hassan het noemde nog 'superfris' was, bleek een aangename verrassing. "Blijkbaar zit er veel meer in mij dan ik tot nu toe heb gedacht. Met maar drie maanden specifieke voorbereiding zulke resultaten neerzetten, dat is echt ongelofelijk."

Bekijk hieronder de samenvatting van het knotsgekke en fenomenale marathondebuut van Sifan Hassan in Londen in april dit jaar.

De tweevoudig olympisch kampioene op de baan loopt in de prestigieuze marathon van Londen naar de winst in een tijd van 2.18.33: een Nederlands record. - NOS

Door haar marathontrainingen is ze sterker geworden. Daarnaast beschikt ze over meer ervaring. Wellicht, zei Hassan, was dat wel het geheim van Boedapest. "Maar zeker weet ik het niet." "Het scheelde dat ik hier zonder stress liep. Ik hoefde van mezelf geen wereldkampioen te worden. Die druk valt van je af zodra je je eerste wereldtitel op zak hebt." In Doha vinkte ze vier jaar geleden die vakjes af, met WK-goud op de 1.500 en 10.000 meter. "Alles wat je daarna wint, is een extraatje." Met de olympische titels van Tokio op zak volgde dus die ene, onvermijdelijke vraag. Wat wil Hassan volgend jaar in Parijs nog winnen? "Daar ben ik deze week in Boedapest achter gekomen. Ik weet nu wat daar mogelijk is en dat heeft mij heel veel zelfvertrouwen gegeven. Er is hier heel veel gebeurd."