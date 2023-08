Kiplangat wereldkampioen op de marathon, Nageeye stapt uit met 'ballonnenbenen'

Victor Kiplangat heeft de marathon op de WK atletiek in Boedapest gewonnen. De Oegandese atleet liet Leul Gebresilase in de laatste kilometers achter en liep naar goud in 2.08.53.

Abdi Nageeye haalde de finish niet. De 34-jarige Nederlander had de benen niet en moest na ruim 25 kilometer de groep laten gaan. Even later stapte hij uit, net als vorig jaar op de WK in Eugene.

Ballonnenbenen

"Na twee kilometer merkte ik al dat ik ballonnenbenen had", zei Nageeye na afloop. "M'n benen voelden heel zwaar, alsof ze aan het bubbelen waren. In Rio (op de Spelen in 2016) voelde ik me ook zo, maar toen kwam ik er steeds beter in. Nu schrok ik van elke versnelling."

Kiplangat nam het initiatief in de marathon door de straten van de Hongaarse hoofdstad. Hij voerde meermaals het tempo op om de groep uit te dunnen. Tien kilometer voor de streep had hij alleen Gebresilase nog met zich mee, maar ook de Ethiopiër brak.

Gebresilase moest genoegen nemen met brons. Het volgen van Kiplangat had hem uitgeput, vlak voor de finish betaalde hij de rekening. Op het Heldenplein werd hij ingehaald door de Israëliër Maru Teferi, die zilver pakte in 2.09.12.