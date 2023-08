Van De Vries naar Ricciardo en nu Lawson: racetalent debuteert in Zandvoort

Hij begon het raceweekeinde als reservecoureur en zal Zandvoort verlaten als Formule 1-debutant. Misschien iets later dan verwacht, maar nu juist weer verrassend snel, krijgt Liam Lawson een kans in de koningsklasse van de autosport. De 21-jarige Nieuw-Zeelander neemt bij AlphaTauri de plaats in van Daniel Ricciardo. Tijdens de tweede vrije training op vrijdagmiddag liep Ricciardo een breukje op in zijn hand. En dat terwijl hij pas twee grands prix had gereden dit jaar. Als vervanger van de opzij geschoven Nyck de Vries keerde Ricciardo half juli terug in de Formule 1. Ook Lawson, sinds 2019 onderdeel van het opleidingsprogramma van Red Bull, was een kandidaat om De Vries' stoeltje over te nemen, maar het team koos voor de ervaren Ricciardo. 'Heel veel leren' Lawsons eerste kwalificatie, zaterdagmiddag in Zandvoort, was door de regen direct een uitdagende. "Ik moet heel veel snel leren, zeker in deze omstandigheden", zei hij. Lawson eindigde als twintigste en staat vanmiddag achteraan op de startgrid. "Als het droog is, moet ik alles opnieuw leren. Maar ik vind het heel gaaf, ik droom hiervan sinds ik drie jaar oud ben." Bekijk hier het interview met Lawson na de kwalificatie:

Verslaggever Martin Vriesema in gesprek met Formule 1-debutant Liam Lawson na de kwalificatie in Zandvoort. - NOS

Had De Vries het seizoen wel mogen afmaken, was de kans groot geweest dat Lawson vanaf 2024 diens plaats bij AlphaTauri had overgenomen. Maar nu is het - voorlopig eenmalig - al zover. "Het is jammer voor Ricciardo, maar ik vind het wel heel leuk dat hij uitgerekend hier een kans krijgt", zegt Frits van Amersfoort. In 2018 had de teambaas van Van Amersfoort Racing de net 16-jarige Lawson een jaar onder zijn hoede. Het racetalent uit Nieuw-Zeeland maakte de overstap naar Europa en kwam terecht in de Formule 4. 'Honderd procent met racen bezig' Aan het einde van dat jaar werd Lawson al opgemerkt door Helmut Marko, de talentenscout en topadviseur van Red Bull. Niet zo verwonderlijk, zegt Van Amersfoort. "Het kwam door de manier waarop Liam praatte en in de auto zat. Hij was echt honderd procent, 24 uur per dag met racen bezig. Heel veel jonge jongens zeggen dat ze dat doen, veel minder doen het ook daadwerkelijk."

GP Zandvoort - NOS

Van Amersfoort: "Hij kwam als jonge snuiter naar de andere kant van de wereld en liet het meteen zien, dat zie je maar weinig. Het moet echt in je zitten." "Na dat seizoen in de Formule 4 had ik twee testdagen voor hem geregeld in Valencia, maar hij was al terug naar zijn familie gevlogen voor Kerst. Toen is hij toch teruggekomen om die test te doen, dat vond ik echt geweldig." Grote overstap Een seizoen later reed Lawson, inmiddels onderdeel van het juniorenprogramma van Red Bull, in de Formule 3 voor MP Motorsport, het team van Sander Dorsman. "De stap van de Formule 4 naar de Formule 3 is echt groot. Je gaat van een klein autootje naar een gigantisch snelle auto. Een hoop jongens rijden eerst nog één of twee seizoenen in de Formula Regional, daarin ga je eigenlijk alle Formule 1-circuits af en kun je veel uren maken." "Maar Helmut zegt wel vaker: die stap slaan we over, bewijs het maar meteen. Dat heeft Liam dat jaar meteen gedaan, ook al waren een heleboel circuits nieuw voor hem."

Bij Red Bull ligt de lat echt superhoog. Frits van Amersfoort

In 2021 werd Lawson tweede in het eindklassement van de DTM. Alex Albon, een jaar daarvoor nog teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing in de Formule 1, eindigde slechts als zesde. En ook dit jaar laat Lawson in een andere klasse zijn talent zien. Succesvol in Japan De Nieuw-Zeelander is actief in de Super Formula, een Japanse racedivisie waar Marko ook geregeld talenten laat rijpen. Lawson won dit seizoen al drie van de zeven wedstrijden. "Dat is echt knap", zegt Dorsman, "er zijn niet zo heel veel jongens die vanuit Europa naar Japan gaan en meteen kunnen presteren. Ik denk dat hij dat heel goed doet."

April 2023: Lawson tijdens een race in de Super Formula met Mount Fuji op de achtergrond - Red Bull Content Pool