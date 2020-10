Huizenkopers Flevoland opgelucht: failliete bouwer overgenomen

De bedrijven Evertsen Bouw uit Zwolle en Van Pijkeren Bouw uit Ommen nemen het failliet verklaarde Hette Bouw uit Marknesse over. Ze hebben voor de overname het consortium Flevo Bouw opgericht. Dat blijkt uit het faillissementsverslag van de curator. De twee bouwbedrijven betalen bijna 183.000 euro voor het bedrijf.

Hette Bouw kwam enige tijd geleden in het nieuws, omdat door het faillissement ruim 100 huizenkopers in Flevoland gedupeerd werden. Sommige huizen moesten nog worden afgebouwd en bij andere woningen moest de bouw nog beginnen. Omdat Hette Bouw aangesloten was bij verzekeraar Woningborg worden de huizen alsnog afgebouwd.

Bouwprojecten Almere

In het faillissementsverslag is te lezen dat het bouwbedrijf in 2018 nog een bescheiden winst maakte van ruim 160.000 euro. Het jaar er op leed Hette Bouw een verlies van bijna 2,9 miljoen euro. Volgens de directeur kwam dat door een aantal bouwprojecten in Almere, schrijft Omroep Flevoland.

De gemeente Almere besloot tot een bouwstop en de projectontwikkelaar legde beslag op de bankrekening van Hette Bouw. De projectontwikkelaar riep vervolgens de kopers op de bouwtermijnen niet over te maken aan het bouwbedrijf. Door alle problemen kwam er geen geld meer binnen bij Hette Bouw en was een faillissement onafwendbaar.