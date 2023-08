Helikopter met Amerikaanse mariniers neergestort in Australië

In Australië is voor de kust van de Darwin een helikopter met ongeveer twintig Amerikaanse mariniers in zee gestort. Een aantal van hen is gered, naar anderen zou nog worden gezocht.

De mariniers deden mee mee aan gezamenlijke oefening met militairen uit Australië, Indonesië, de Filipijnen en Oost-Timor. Hun V-22 Osprey-helikopter stortte rond 09.30 uur plaatselijke tijd in zee. Aan de oefening doen 2500 mensen mee, onder wie 500 Amerikanen.

De Australische premier Albanese geeft later vandaag een al geplande persconferentie.