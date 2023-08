Trump-campagne meldt miljoenenopbrengst sinds 'mugshot'

De presidentscampagne van Donald Trump heeft ruim 7 miljoen dollar opgehaald sinds hij zich donderdag meldde bij de gevangenis in Atlanta. Zijn campagnewoordvoerder heeft dat bekendgemaakt. Vrijdag was volgens hem de lucratiefste dag in de campagne tot nu toe, met 4,2 miljoen dollar.

De oud-president wordt in Georgia vervolgd voor pogingen de verkiezingsuitslag in 2020 in die staat te manipuleren en gaf zich donderdag volgens afspraak over aan de autoriteiten. Hij werd, ook volgens afspraak, vervolgens vrijgelaten op borgtocht maar er werd eerst wel een politiefoto gemaakt, een mugshot.

Priemende blik

Op de foto kijkt de 77-jarige Trump met een priemende blik in de camera, het hoofd omlaag en zijn mond in een strakke streep. Het was voor het eerst in de VS dat er een mugshot van een (oud-)president werd gemaakt.

Het campagneteam dat zich inzet voor Trumps verkiezing volgend jaar speelde in op dit historische feit en liet de foto snel drukken op T-shirts, posters en mokken. De opbrengst daarvan droeg voor een belangrijk deel bij aan de 7,1 miljoen dollar die volgens de woordvoerder sinds donderdag binnenkwam. Een ander deel bestond uit donaties.

Vier strafzaken

De rechtszaak in Georgia is de vierde die tegen Trump is aangespannen. Zo is hij aangeklaagd voor het achterhouden van staatsgeheime documenten en vanwege het zwijggeld dat hij betaalde aan een pornoactrice.

De derde zaak, die onder meer te maken heeft met de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021, werd drie weken geleden aangekondigd door de speciaal aanklager. Sindsdien zegt het campagneteam bijna 20 miljoen dollar te hebben opgehaald. Ter vergelijking: volgens persbureau AP was de totale opbrengst in de eerste helft van 2023 zo'n 53 miljoen.